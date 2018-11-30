Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketlerinin sonucu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın Rus erkeklerine ülkeye giriş yasağı koyma kararına tepki göstererek, 'Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketlerinin sonucudur.' dedi.
- AA
Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ukrayna ve başkenti Kiev'deki gelişmeleri "devlet sisteminde tam bir işlev bozukluğu" olarak nitelendirdi.
Rus erkeklerin Ukrayna'ya giriş yasağı kararını da değerlendiren Zaharova, "Bu kararlar ülke yönetiminin vahşi hareketlerinin sonucudur." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "16-60 yaş Rus erkeklerinin ülkeye girişini kısıtlayarak, aslında Rus ordusunun temsilcisi olanların ülkemizde özel birlikler kurmalarını önlemeliyiz." demişti.
Ukrayna’da 28 Kasım itibarıyla 30 günlük süreyle sıkıyönetim ilan edilmişti.
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