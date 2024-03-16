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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! Ambulans cayır cayır yandı

Rusya, daha önceden de hedef aldığı Ukrayna'nın Havkiv bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 00:19 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı! Ambulans cayır cayır yandı
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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası itfaiye ekipleri sağlık merkezinde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCEDEN DE VURULMUŞTU

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, 10 Şubat 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece Harkiv bölgesine "Şahed" tipi İHA'lar kullanarak saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Sinegubov, saldırıda 3 çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.

Harkiv Bölge Savcılığından yapılan açıklamada ise Rusya'nın İHA'larla evleri vurduğu ve 15'ten fazla evin hasar gördüğü kaydedilmişti.

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