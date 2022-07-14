Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 141. gününe girdi.

UKRAYNA, KUZEY KORE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ



Kuzey Kore'nin Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığını duyurmasının ardından Kiev'den misilleme geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba imzasıyla Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Kuzey Kore'nin kararına tepki gösterildi.

Kuzey Kore'ye yönelik açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından işgal edilen Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını şiddetle kınıyor. Bu kararı, Pyongyang'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalama girişimi, Ukrayna Anayasası, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin ağır ihlali olarak değerlendiriyoruz. Kuzey Kore rejiminin Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus işgal rejimlerinin 'öznelliğini' tanıması hükümsüzdür, hiçbir hukuki sonuç doğurmaz ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını değiştirmez" denildi.

"RUSYA FEDERASYONU'NUN İZOLASYON SEVİYESİ YAKINDA KUZEY KORE'NİN İZOLASYON DERECESİNE ULAŞACAK"

Açıklamanın devamında Kuzey Kore ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiğine vurgu yapılarak, "Böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak Ukrayna, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerinin kesildiğini duyurur. Bu ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile siyasi ve ekonomik temaslar yürütülmemektedir. Rusya'nın mali ve siyasi olarak kendisine bağımlı olan ülkeler dışında dünyada artık müttefiki yok ve Rusya Federasyonu'nun izolasyon seviyesi yakında Kuzey Kore'nin izolasyon derecesine ulaşacak. Ukrayna, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlallere mümkün olduğunca sert bir şekilde yanıt vermeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

VİNNİTSYA'DA ROKET SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya kentinin merkezine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Vinnitsya şehir merkezine roketli saldırı düzenlendi. Aralarında küçük bir çocuk da bulunan yaralılar ve ölüler var. Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, roketleri sivillere yöneltiyor. Askeri anlamda hiçbir şeyin bulunmadığı bir yerde. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? Katil bir ülke, terörist bir ülke" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin paylaştığı görüntüde, patlamanın meydana geldiği bölgeden siyah dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiği görüldü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

12:30 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya'ya yönelik düzenlenen roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığını açıkladı.

12:16 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin güneybatısındaki Vinnitsya kentinin merkezine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

12:10 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 349 çocuğun hayatını kaybettiği, 652 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

11:11 Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın sürdüğü Donetsk bölgesinde yer alan Slavyansk şehrinde, Rus güçlerince düzenlenen saldırılar son günlerde sıklaşırken, sivil tahliyeler de artıyor.