İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7435
  • EURO
    16,0717
  • ALTIN
    917.772
  • BIST100
    2345.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Genel Kurulu'ndan çok önemli hamle: Rusya üyelikten çıkarıldı
Dünya

BM Genel Kurulu'ndan çok önemli hamle: Rusya üyelikten çıkarıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği için yapılan oylamada, 175 ülkenin 93'ünün aleyhte oy kullanması ile İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliği askıya alındı.

7 Nisan 2022 Perşembe 19:07 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 20:16
ABONE OL

193 üyeli BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyi'ni Titanik'e benzeterek, konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, 'Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz.' dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.