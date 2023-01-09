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Dünya

Rusya'nın kuzeyinde küçük uçak düştü: 2 ölü, 10 yaralı

Rusya'nın kuzeyinde yer alan Nenets Özerk Bölgesi'nde Antonov An-2 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Rusya'nın kuzeyinde küçük uçak düştü: 2 ölü, 10 yaralı
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Rusya'nın kuzeyinde küçük uçak düştü. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Nenets Özerk Bölgesi'nde Antonov An-2 tipi uçağın düştüğü bildirilerek, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, "12 kişiyi taşıyan An-2 uçağı, Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Karatayka yerleşim yeri yakınlarında düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi" denildi.

Uçağın, Naryan-Mar'dan Karatayka ve Varandei'ye gitmek üzere havalandığı aktarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma açıldığı belirtilirken, kaza bölgesine müfettişlerin ve adli tıp uzmanlarının gönderildiği açıklandı.

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