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Dünya

Rusya'nın saldırıları sürüyor! Kalibr füzeleri peş peşe fırlatıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 117. gününe girdi. Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 117. gününe girdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı. Füzeler ile Ukrayna'nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna'nın askeri altyapısı hedef alındı.

06:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın yıllarca sürebileceğini belirtti.

05:00 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğal gaz ödemesi için kullandığı sistemin bir benzerinin buğday ve gübre için de hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Afrika Birliğine (AfB) hitap edecek.

03:00 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı.

01:00 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan gıda sıkıntısına çare olabilmek adına Mısır'a 100 milyon avro yardımda bulunacak.

00:00 Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet, "Ülkede toplam 651 bin çocuk savaş nedeniyle yurt dışına kaçtı ve Ukrayna'ya ait bin 174 okul Rus işgali altında" dedi.

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