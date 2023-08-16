İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2023 Çarşamba / 30 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0632
  • EURO
    29,5953
  • ALTIN
    1659.04
  • BIST100
    7695.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı''
Dünya

''Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı''

Rusya tarafından 'dost olmayan' ülkelere eski Sovyetler Birliği (SSCB) ve Rus yapımı silahların yedek parça satışının yasaklanmasının Bulgaristan'ın savunma sanayisine etkisinin sınırlı olacağı bildirildi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
''Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı''
ABONE OL

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın açıkladığı yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede Rus silahları üretim veya onarım lisansıyla çalışan işletmelerin sayısının oldukça az olduğunu belirten Tagarev, "Rusya'nın silah yedek parçası ihracat ambargosunun Bulgaristan'a etkisi sınırlı." dedi.

Tagarev, durumdan etkilenecek az sayıdaki işletmelerde farklı alternatiflerin bulunacağını anlatarak, "Aslında Rusya'nın çok daha büyük iddiaları var ancak o iddiaların hiçbiri Bulgaristan devletinden kabul görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Bulgar Silahlı Kuvvetleri hala önemli ölçüde eski Varşova Paktı standartlarında üretilen silahlar kullanıyor. Bu standartlarda üretim yapan Bulgaristan'ın savunma sanayi sektörü ile Moskova arasında ciddi bir lisans anlaşmazlığı yaşanıyor.

Hava sahasının korunmasından görevli eski MiG-29 Rus yapımı jetlerden oluşan hava filosunun bakımı konusunda sorunlar yaşayan Bulgaristan, 6 MiG motorunun onarımını Polonya'ya yaptırıyor.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, dün, Rusya'nın, aralarında Bulgaristan'ın da yer aldığı, "dost olmayan" ülkelere silah yedek parça ihracatını durdurduğunu açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.