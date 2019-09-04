Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağı düştü
Rusya'nın Stavropolsk kentinde savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
- AA
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Stavropolsk kentinin Sovetsk bölgesinde Su-25UB tipi savaş uçağının düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Budyonovsk Havaalanı'ndan kalkan uçağın, eğitim uçuş yaptığı belirtildi.
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