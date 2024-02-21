Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı Kuzey Kore füzesinde ABD detayı!

CNN'in haberine göre, Çatışma ve Silahlanma Araştırmaları Örgütü (CAR), Rusya tarafından Ukrayna'nın Harkiv kentine atılan Kuzey Kore yapımı balistik füzenin 290 parçasını inceledi.

CAR'ın raporunda, söz konusu balistik füzenin parçalarının yüzde 75'inin merkezi ABD'de bulunan şirketlerle bağlı firmalar tarafından tasarlandığı ve satıldığı, yüzde 16'sının Avrupalı şirketlere, yüzde 9'unun Asya'daki şirketlere ait olduğu öne sürüldü.

Uzmanların incelediği füze parçalarının 2021-2023 yapımı olduğuna işaret edilen raporda, Kuzey Kore'nin hızlıca balistik füze üretim ve kargolama kapasitesine ulaştığına dikkat çekildi.

Raporda, Pyongyang yönetiminin, söz konusu Batı teknolojilerini elde etmede de gelişmiş bir ağa sahip olduğu ve yüksek teknolojiye sahip silah üretme kabiliyeti kazandığı vurgulandı.

Öte yandan, Kuzey Kore yapımı füze ve silah sistemlerinin savaş alanlarında kullanımının da ülkeye ciddi bilgi ve tecrübe aktarımı sağladığı ifade edildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, 2022'de Batı yapımı teknolojilere İran gibi ülkeler tarafından ulaşılmasını engellemek için bazı ihracat kısıtlamaları ve bazı yaptırımlar açıklamıştı.

CAR'ın geçen yıl paylaştığı raporunda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı İran yapımı saldırı dronlarının parçalarının yüzde 82'sinin de ABD'li şirketler tarafından üretildiği öne sürülmüştü.