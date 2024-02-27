İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1497
  • EURO
    33,8175
  • ALTIN
    2038.65
  • BIST100
    9190.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, Rusya'ya ait 2 adet Su-34 savaş uçağını düşürdü
Dünya

Ukrayna, Rusya'ya ait 2 adet Su-34 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, bugün Rusya'ya ait 2 'Su-34' model savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

AA27 Şubat 2024 Salı 17:41 - Güncelleme:
Ukrayna, Rusya'ya ait 2 adet Su-34 savaş uçağını düşürdü
ABONE OL

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu yönünde Rusya'ya ait bir "Su-34" tipi uçağı düşürdüklerini belirterek, "Dün Rus pilotlar füzelerimizden kaçmayı başardı, ancak her zaman böyle olmayacak. Bu nedenle işgalcilere her uçuştan önce ailelerini görmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu sefer şanslı olup olmayacaklarını kim bilir?" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir paylaşımında da saat 14.00 sularında yine doğuda Rus ordusunun başka bir Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini aktaran Oleşçuk, "Hedefimiz aynı. Bu kadar uçak kaybı veren Ruslar, en azından bir süreliğine hava saldırılarını durdurmayı düşünmeliydi. Peki, çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu "Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliğin sorumluluk alanındaki durumu değerlendirdi.

Rus ordusunun son bir günde "Tavriya" birliği operasyon bölgesine 45 hava, 81 insansız hava araçları saldırısı düzenlediğini bildiren Tarnavskiy, cephe hattında 43 çatışma meydana geldiğini aktardı.

Tarnavskiy, şunları kaydetti:

"Avdiyivka yönünde Tonenke, Orlivka ve Berdiçiv yerleşimlerindeki savunma hattı istikrara kavuşturuldu. Rusların Novomihaylivka ve Robotine bölgelerindeki saldırı girişimleri başarısız oldu."

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri
  • Nikolay Oleşçuk
  • Su-34 düşürme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.