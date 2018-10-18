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S-400'lerin Hindistan'a teslimat tarihi açıklandı

Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugaev, S-400'lerin Hindistan'a teslimatının iki yıllık bir süreçte planlandığını söyledi.

  • DHA & AA
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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitriy Şugaev, S-400 uçaksavar füze sisteminin Hindistan´a teslimatının iki yıllık bir süreçte planlandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ekim ayı başlarında Yeni Delhi´ye beş S-400 teslimatı için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın maliyeti 5 milyar 430 milyon dolar oldu. 

ABD, Hindistan'ı yaptırımla tehdit etmişti
 
ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunmuştu.
 
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine bir açıklama yapmış, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.
 

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