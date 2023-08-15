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Dünya

Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıya kınama

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Ürdün, İran'ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne 13 Ağustos'ta düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 15:49 - Güncelleme:
Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen saldırıya kınama
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Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Şiraz kentinde bir türbeyi hedef alan, ölü ve yaralıların olduğu saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, teröre karşı ortak tavrın ve çok taraflı işbirliğinin önemi vurgulanarak Kuveyt'in her türlü şiddet ve terör eylemini reddettiği belirtildi.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınadıklarını, güvenlik ve istikrarı hedef alan, insani değerlerle çelişen her türlü şiddet ve terörün karşısında durduklarını vurguladı.

Bakanlık yazılı açıklamasında ayrıca İran hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Şiraz'daki türbeyi hedef alan saldırıyı kınadı.

Bakanlık, Bahreyn'in güvenlik ve istikrarı baltalamayı amaçlayan, ahlaki ve insani değerlerle çelişen her türlü şiddet, aşırılık ve terörü reddettiğini vurguladı.

- Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Kardeş İran'a ve saldırıda hayatını kaybeden kişinin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifa temennisinde bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Umman'ın terörün her şeklini kınayan değişmez tutumuna dikkat çekildi.

- Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Ürdün'ün şiddetin her türlüsünü ve terörü reddeden tutumu vurgulanan açıklamada, İran'a, halkına ve hayatını kaybedenin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne 13 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Tahran yönetimi saldırıya ilişkin 8 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Şah Çerağ Türbesi'ne Ekim 2022'de de silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 13 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu eylemi gerçekleştirmekle suçlanan 2 kişi, 8 Temmuz 2023'te idam edilmişti.

  • Arap ülkeleri
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  • Şah Çerağ Türbesi

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