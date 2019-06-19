Sahte George Clooney Tayland’da yakalandı 

Interpol tarafından 2013’ten bu yana kırmızı bültenle aranan 58 yaşındaki Francesco Galdelli ve 45 yaşındaki eşi Vanja Goffi, internet üzerinden işlettikleri firma için George Clooney’nin kimliğini kullanmakla suçlanıyor. Pattaya kentinde, İtalyan ve Taylandlı güvenlik birimlerinin ortak yürüttüğü operasyonda yakalanan çiftin İtalya’da da benzer suçlara karıştığı ve sahte Rolex marka saat satma suçundan kendi ülkelerinde de arandığı öğrenildi.İddialar arasında çiftin saat yerine bazen müşterilerine paket tuz yolladığı da yer alıyor.

SUÇUNU iTiRAF ETTi

Amerikalı ünlü banka soyguncuları Bonnie ve Clyde’a benzetilen çift hakkında yakalama emri oyuncu George Clooney’nin Milano’da yargıya başvurmasıyla çıkarılmıştı. Tayland polisi, Galdelli’nin ifadesinde müşterilere kendini George Clooney olarak tanıttığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis ayrıca, 2014’ten bu yana Tayland’da yaşayan çiftin, ülkelerine iade işlemleri başlamadan önce yerel mahkemeye çıkarılacağını aktardı.