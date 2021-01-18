Sakkara'da tarihi keşif! Tabutlar 'Ölüler Kitabı'ndan alıntılarla süslenmiş

star.com.tr 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 14:50

Mısırlı arkeologlar, MÖ 16. yüzyıldan MÖ 11. yüzyıla kadar süren Yeni Krallık dönemine ışık tutabilecek bir keşfe imza attı.



Bir grup yerel bilim adamı, Kraliçe Neith'e adanmış eski bir tapınak ve MÖ 3.000'e kadar uzanan 50 tabutu ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bilim adamları Sakkara nekropolünde, ilk kez o döneme ait tabut keşfetti. Keşif bu nedenle, bugüne kadarki en önemli arkeolojik bulgulardan biri olarak kabul ediliyor.

Açıklamaya göre, 10 ila 12 metre derinliklerdeki mezar boşluklarında bulunan tabutlar, Yeni Krallık döneminde tapılan sözde tanrıları ve onları tasvir eden sahnelerin yanı sıra, eski bir cenaze töreni metni olan 'Ölüler Kitabı'ndan alıntılarla süslenmiş. Eski Mısır'da bu yazıtların ölenlere öteki dünyaya yolculuklarında yardım ettiklerine inanıyorlardı.

Bilim adamları ayrıca 4 metre uzunluğunda bir papirüs, eski Mısır'daki ölüm tanrısı Anubis'e adanmış bir tapınak, cenaze maskeleri, bereket tarım ve yaşam tanrısı Osiris gibi tanrıları tasvir eden çok sayıda heykel buldu.

Keşif, yerel arkeologların Sakkara'da neredeyse 60 mumya keşfetmesinden üç ay ve bilim adamlarının 100'den fazla lahit ortaya çıkarmasından iki ay sonra gerçekleşti.

Yetkililer bu yıl içinde, Büyük Mısır Müzesi'ni açmayı planlıyor. Yerel yetkililer tarafından en büyük arkeoloji müzesi olarak nitelendirilen müze, Tutankamun koleksiyonu gibi tanınmış eserlerin yanı sıra son yıllarda keşfedilen yeni bulguları sergileyecek.

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