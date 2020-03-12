ABD'den saldırılara açık tehdit! 'Kimin yaptığını biliyoruz, tüm seçenekler masada'

AA 12 Mart 2020 Perşembe 21:09 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 21:16

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Esper, dün Taci Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Saldırı Iran destekli güçlerce dolaylı atışlarla (roket) yapıldı." dedi.



Esper, iki ABD askeri ve bir İngiliz vatandaşının öldüğü saldırıya ilişkin, "ABD halkına, kuvvetlerine ve müttefiklerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyecek. Ortaklarımızla saldırının faillerinden hesap sormak ve caydırıcılığımızı tesis etmek için çalışırken tüm seçeneklerin masada olduğunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Saldırıyla ilişkili bazı hedefleri dün vurup vurmadıklarına yönelik sorulara yanıt vermeyen Esper, ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü saldırı konusunda görüştüklerini, siyasi, ekonomik ve askeri tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.



İran'ın içindeki bazı hedeflerin de vurulma ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruya Esper, "Herhangi bir seçeneği masadan kaldırmak istemem ama şu aşamada bunu gerçekleştirdiğine inandığımız Irak'ın içindeki grup ve gruplara odaklanmış durumdayız." dedi.

6 ABD ASKERİNE KORONA TEŞHİSİ KONULDU



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Esper, "Şu aşamada 6 ABD askerinin testleri pozitif çıktı. Bazı askerlerin aileleri ve akrabaları arasında da 7 kişide virüs tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Esper, 13 Mart itibarıyla salgının yoğun görüldüğü ve ABD tarafından "Seviye 3" olarak kodlanan bölgelerde konuşlu askerlerin 60 gün boyunca seyahat etmelerinin yasaklandığını belirtti.

MİLLEY: TACİ SALDIRISINDA 5'İ AĞIR 14 YARALI VAR



Taci Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orgeneral Milley de roketlerin fırlatıldığı kamyoneti ele geçirdiklerini belirterek "Bunu kimin yaptığını biliyoruz." dedi.



Milley, 30 roketin üsse fırlatıldığını, bunlardan 18'inin üsse isabet ettiğini aktardı.



Saldırıda ikisi ABD askeri olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını belirten Milley, yaralı askerlerden 5'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Milley, "Yaralıların milliyetine gelince. Karışık diyebilirim. ABD vatandaşları var. İngiltere, Polonya ve diğer ülkelerden bazı sözleşmeli personel var. Başka ülkelerden de personel olabilir." ifadesini kullandı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon dün yaptığı açıklamada, Taci Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda iki ABD askeriyle bir İngiltere vatandaşının öldüğünü açıklamıştı.