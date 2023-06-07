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Dünya

Saldırıya uğrayan Kıbrıs Türkü genç kız: Rum tarafındaki hastane bana pek ilgi gösterilmedi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) saldırıya uğrayan Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali yaptığı açıklamada, “Rum tarafındaki hastane bana pek ilgi gösterilmedi” ifadelerini kullanarak, “Bu olayın gerçekleşmesindeki en büyük unsur benim kadın olmamdı.” ifadelerini kullandı.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Saldırıya uğrayan Kıbrıs Türkü genç kız: Rum tarafındaki hastane bana pek ilgi gösterilmedi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali'nin, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) 2 Haziran'da uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayai Nasapa bölgesinde 3 Rum şahsın önce tacizine uğrayan, ardından darp edilen ve 2 metre yükseklikteki duvardan atılan Karaali, büyük bir korku, güvensizlik ve hayal kırklığı yaşadığını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Karaali, sabaha karşı olayın gerçekleştiğini belirterek, arkadaşlarıyla bir eğlence mekanından çıktıktan sonra 3 Rum'un tacizine uğradığını ve onları reddetmesiyle olayın yaşandığını aktardı.

"BU OLAYIN GERÇEKLEŞMESİNDEKİ EN BÜYÜK UNSUR BENİM KADIN OLMAMDI"

Karaali, "Çok kötü bir olay yaşadım. Bu olayın gerçekleşmesindeki en büyük unsur benim kadın olmamdı. Yüksek ihtimalle çok fazla alkollü olduklarını düşünüyorum, madde kullanıp kullanmadıklarını bilmiyorum. Çünkü onlara belli bir test yapılmadı. Türk olup olmadığım soruldu, belki de İspanyol olduğumu söyleseydim yine saldırıya uğrayacaktım. Saldırıyı Irkçılık olarak göstermek istemiyorum. Tacizlerini reddettiğim için sinirlendiklerini düşünüyorum" dedi.

"DÜŞÜNCE BAYILMIŞIM"

Saldırganların sinirlenerek saldırıya geçtiğini ifade eden Karaali, aralarından birinin kendisini 2 metre yükseklikteki duvardan attığını söyledi. Gözünü Gazimağusa Rum Devlet Hastanesi'nde açtığını anlatan Karaali, "Düşünce bayılmışım, gözümü hastanede açtım. Hastanede uyandığım zaman hiçbir şey hissetmedim. Ağır bir travma yaşadım. Rum polislere olayı anlatırken bile kendime de değildim. Kuzeye geçip, eve geldiğimde annemle bile konuşurken kendimde değildim ama arkadaşlarım çok ağladığımı söylediler" dedi.

"İNANILMAZ BİR KORKU, GÜVENSİZLİK VE HAYAL KIRIKLIĞINI HALA YAŞIYORUM"

Olayın şokunu henüz atlatamadığını kaydeden Karaali, "İki gün üst üste güneye gidip polise ifade verdim, bu nedenle olayın şokunu hala atlatamadım. İnanılmaz bir korku, güvensizlik ve hayal kırıklığını hala yaşıyorum. Duygularımı tam olarak ifade edemiyorum" dedi.

SALDIRGANLAR POLİSE İFADE VERMEMİŞ

Karaali, GKRY Polis merkezinden aldığı bilgiye göre, tutuklanan 2 saldırganın polise hiçbir şey anlatmadığını belirterek, "Polis sorgulamış ama konuşmamışlar" ifadelerini kullandı. Karaali, Rum polisinin 3'üncü saldırganı aradığını belirtti.

"HEM OLUMLU HEM OLUMSUZ MESAJLAR ALDIM"

Olayın ardından yaşadığı sürece değinen Karaali, "Rum tarafındaki hastane bana pek ilgi gösterilmedi" ifadelerini kullanarak, GKRY polisinin kendisi ile ilgilendiğini aktardı. Rumlardan da destek mesajı aldığını belirten Karaali, "Evet sevmeyen kötü mesaj atan Rumlar da var ama Türklerden de hem olumlu hem olumsuz mesajlar aldım. Rum siyasilerden arayan sorun oldu" dedi.

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