AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 19:53 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 19:55

New York Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Mark Levine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgında hayatını kaybedenlerin her gün artmasından dolayı cenazelerin geçici olarak parklara gömülebileceğini belirtti.

Levine, New York'ta salgının sağlık sistemi ile morgların ve cenaze evlerinin sınırlarını zorladığını belirterek, “11 Eylül’e eşdeğer bir durumla uğraşıyoruz. Hastane morgları, cenaze evleri, mezarlıklar da öyle. Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Normal bir hastane morgunun ortalama 15 ceset tutabildiğini ve halihazırda bütün morgların dolu olduğunu belirten Levine, hastanelere her biri 100 cenazelik, 80 soğutucu kamyon gönderildiğini kaydetti.

Levine, Kovid-19’dan dolayı sadece hastanede değil evlerinde de hayatını kaybedenlerin bulunduğuna dikkati çekerek “Aileler, cenaze evleri ve mezarlıklar, artan cenazelerin defniyle artık başa çıkamıyor.” açıklamasında bulundu.

“NEW YORK PARKLARI MEZARLIK OLARAK KULLANILACAK”

Can kaybının her gün arttığını vurgulayan Levine, şöyle devam etti:



“Yakında Manhattan ve Brooklyn’deki soğutucu kamyonlar da dolacak. Sonra? Bundan dolayı yakında ‘geçici definlere' başlayacağız. Bunda muhtemelen, New York parkları mezarlık olarak kullanılacak (evet doğru okudunuz). Hendekler bir mezara 10 tabut konulacak şekilde kazılacak. Bu onurlu, düzenli ve geçici bir şekilde yapılacak ama New Yorklular için yine de zor olacak.”

Amaçlarının, İtalya’daki gibi askerlerin kilise ve sokaklardan cenaze toplanmak zorunda kaldığı görüntülerden kaçınmak olduğunu belirten Levine, “Bu krizde yaşamı kurtarmaktan daha önemli bir şey yok. Ancak ölülerimizi halletmemiz için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğumuz korkunç gerçeği ile de yüzleşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

NEW YORK'TA KOVİD-19 ÖLÜMLERİ 5 BİNE YAKLAŞTI

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin koronavirüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.

Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 338 bin 995 kişide Kovid-19 görülürken, 9 bin 683 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.