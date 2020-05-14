AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:10

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği 16 Mart'tan bu yana, 2 aydan kısa bir süre içinde ölü sayısı 13 bini, ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat'tan beri de vaka sayısı 188 bini geçti.

Vaka sayısının 10 bini aştığı 4 Nisan'da 1074 ölüm kayda geçerken, 28 Nisan'a gelindiğinde 5 bin 87 ölü ve 72 bin 149 vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 10 bin 17'ye ulaştığı 8 Mayıs'ta, 145 bin 328 vaka kaydedildi.

Brezilya'nın son bir haftada vaka ve ölü sayılarındaki artış şöyle:

13 Mayıs: 188 bin 974 vaka, 13 bin 149 ölüm (11 bin 385 vaka/749 ölüm)

12 Mayıs: 177 bin 589 vaka, 12 bin 400 ölüm (9 bin 258 vaka/881 ölüm)

11 Mayıs: 168 bin 331 vaka, 11 bin 519 ölüm (5 bin 632 vaka/396 ölüm)

10 Mayıs: 162 bin 699 vaka, 11 bin 123 ölüm (6 bin 760 vaka/496 ölüm)

9 Mayıs: 155 bin 939 vaka, 10 bin 627 ölüm (10 bin 611 vaka/730 ölüm)

8 Mayıs: 145 bin 328 vaka, 9 bin 897 ölüm (10 bin 222 vaka/751 ölüm)

7 Mayıs: 135 bin 106 vaka, 9 bin 146 ölüm (9 bin 888 vaka/610 ölüm)

- KITADA İKİNCİ, LATİN AMERİKA'DA BİRİNCİ SIRADA



Bu noktada Brezilya, Amerika kıtasında ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ikinci ülke konumundayken, Latin Amerika'da da en yüksek vaka ve ölü sayısıyla salgının "merkez üssü" olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Brezilya, dünyada vaka sayısıyla da 6'ncı sırada bulunuyor.

- İLK ÖLÜM OCAK AYININ SONUNDA



Latin Amerika'nın önde gelen tıbbi araştırma merkezlerinden Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz), solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara ilişkin yaptıkları araştırmada, Kovid-19'un Brezilya'da ilk açıklanmasından aylar önce bulunduğunu duyurdu.

Bilim adamlarının, Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün 16 Mart'ta Sao Poulo'da değil, 19-25 Ocak'ta Rio de Janeiro'da gerçekleştiği sonucuna ulaştıkları açıklandı.

Dolayısıyla, ülkede şubat ayının sonlarında yapılan, yüz binlerce kişinin çeşitli şehirlerde eğlence düzenlediği karnaval döneminin öncesinde Kovid-19'un yayılmaya başladığı ifade edildi.

Nisan başında Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira da benzer yöntemlerle yapılan bir araştırma sonucu, ülkede ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün, 23 Ocak'ta Minas Gerais eyaletinde 75 yaşında bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleştiğini duyurmuştu.

- BOLSONARO SALGINLA MÜCADELEDE SINIFTA KALDI



Brezilya'nın aşığı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla mücadele kapsamında çeşitli önlemler almasına rağmen, Kovid-19'u ve alınan önlemleri küçümseyici söylemleriyle öne çıktı.

Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, ülkede karantina ve sosyal izolasyon uygulanmasının ekonomiyi çökerteceğine işaret ederek, hem halkı sokağa çağırdı hem de defalarca kendisini desteklemek için toplananlarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Bolsonaro, ülkesi sert şekilde Kovid-19 salgınıyla yüzleşirken, salgına karşı alınacak önlemler konusunda anlaşamadığı sağlık bakanını görevden aldı.

Son olarak ülkenin yarısından fazlasında, salgına karşı okulların, plajların, eğlence merkezlerinin kapanması ve insanların toplanmalarının önüne geçilmesi gibi önlemler alınırken, Devlet Başkanı Bolsonaro, spor ve güzellik salonlarının açılmasına izin veren bir kararname imzaladı.

Aralarında başkent Brasilia'nın da bulunduğu ve 10'dan fazla eyaletin uygulamayı reddettiği bu kararnameye göre, spor ve güzellik salonları "temel faaliyetler" listesine alınarak salgına karşı uygulanan önlemler sırasında açık kalabilecek.

Bolsonaro'nun son zamanlarda dile getirdiği ülkenin yüzde 70'ine virüsün bulaşmasının kaçınılmaz olduğu yönündeki söylemleri de uzmanları tedirgin ediyor.

Uzmanlar, Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsüne göre, 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya'nın, yüzde 70'inin yani 154 milyon kişinin hızlı şekilde virüse yakalanması durumunda sağlık sisteminin tamamen çökeceğini ve bu tahminin çok hızlı önlemler almayı gerektirdiğini belirtiyor.

- TEST SAYISI YETERSİZ BULUNUYOR



Brezilya Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 7 milyon test dağıtıldığını duyurmasına rağmen, Brezilya basınının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı verilere göre, 26 eyaletin 23'ünde, nisan ayının sonuna kadar 300 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı belirtiliyor.

"Worldometer" internet sitesine göre ise ülkede 735 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı. Bu noktada Brezilya'nın test sayısı, ilk 9 sıradaki ülkelerin test sayısının neredeyse yarısına veya daha azına tekabül ediyor.