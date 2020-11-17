İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7564
  • EURO
    9,2166
  • ALTIN
    471.085
  • BIST100
    1268.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Saniye saniye kaydedildi! Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu
Dünya

Saniye saniye kaydedildi! Orta Amerika'da Lota Kasırgası kabusu

Orta Amerika'da etkili olan Lota Kasırgası bölgeye yayılırken Nikaragua'da büyük bir dalganın kıyıya çarptığı anlar kameraya yansıdı. Lota'nın rotası üzerinde bulunan Honduras'ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.

DHA17 Kasım 2020 Salı 17:16 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 17:16
ABONE OL

Eta tropikal fırtınasının vurduğu Orta Amerika ülkeleri bu kez Lota Kasırgası ile mücadele ediyor. Bu yılki en güçlü kasırga olarak ifade edilen Iota, Honduras ve Nikaragua’ya ulaştı. Yetkililer, peş peşe uyarılar yayınlarken, bazı yerleşim yerlerinde tahliyeler başladı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) yaptığı açıklamada, Iota Kasırgası’nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması beklendiğini belirtti. Nikaragua’da etkili olan Iota, ağaçları yerinde söktü. Lota’nın rotası üzerinde bulunan Honduras’ta ise halka gıda yardımında bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.