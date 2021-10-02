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Dünya

Sansasyonel Devlet Başkanı Duterte resmen duyurdu: Bugün emekliliğimi ilan ediyorum

Yıllardır yaptığı sansasyonel açıklama ve icraatlerle gündeme gelen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 2022 seçimlerinde de ülkenin başkan yardımcılığına aday olmayacağını, bunun yerine siyasetten tamamen emekli olacağını duyurdu.

star.com.tr2 Ekim 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:13
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2016'dan beri devlet başkanlığı görevinde olan Duterte, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde bir dönem daha aday olamayacak.

İktidardaki PDP-Laban partisi Duterte'nin 'aday olmayacağım açıklaması' üzerine, 76 yaşındaki başkanı gelecek seçimlerde 'başkan yardımcılığına' aday gösterdi.

Ancak Duterte, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu kararı "halkın isteklerine" yanıt olarak verdiğini söyleyerek başkan yardımcılığına aday olmayacağını duyurdu.

Duterte, PDP-Laban partisinin başkan yardımcısı adayı olacak Senatör Christopher Bong Go ile birlikte poz verdikten sonra, "Bugün siyasetten emekliliğimi ilan ediyorum" dedi.

star.com.tr

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