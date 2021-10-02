star.com.tr 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:13 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:13

2016'dan beri devlet başkanlığı görevinde olan Duterte, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde bir dönem daha aday olamayacak.

İktidardaki PDP-Laban partisi Duterte'nin 'aday olmayacağım açıklaması' üzerine, 76 yaşındaki başkanı gelecek seçimlerde 'başkan yardımcılığına' aday gösterdi.

Ancak Duterte, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bu kararı "halkın isteklerine" yanıt olarak verdiğini söyleyerek başkan yardımcılığına aday olmayacağını duyurdu.

Duterte, PDP-Laban partisinin başkan yardımcısı adayı olacak Senatör Christopher Bong Go ile birlikte poz verdikten sonra, "Bugün siyasetten emekliliğimi ilan ediyorum" dedi.