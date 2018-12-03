Sarı isyana OHAL önlemi

Fransa’da hükümet, akaryakıta yapılan yüzde 23’lük zammı protesto etmek için başkent Paris’i yakıp yıkan Sarı Yelekliler’e karşı sert önlemleri masaya yatırıyor. Şoförlerin sembolü olan sarı yelek giyerek zam protestoları düzenleyenleri durdurmak adına harekete geçen Macron yönetimi, olağanüstü hal (OHAL) seçeneğini değerlendirdiklerini duyurdu.

412 KİŞİ GÖZALTINDA

Başkent Paris’te gazetecilere konuşan Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, 17 Kasım Cumartesi gününden beri süren gösterilerin güvenlik güçleriyle çatışmaya dönmesi ve kamu mallarına yönelik saldırılar nedeniyle ülkede OHAL ilan edebileceklerinin sinyalini verdi. “Alınabilecek önlemleri düşünmek zorundayız” diyen Griveaux, şiddet olaylarının tekrarının yaşanmaması için OHAL dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini kaydetti. Griveaux’nun ardından basına bilgi veren polis yetkilileri de önceki günkü gösterilerin bilançosunu açıkladı. Paris emniyet yetkilileri, olaylar sonucu 412 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 378’inin hâlâ gözaltında bulunduğu bildirdi. Gösterilerde ayrıca 23’ü polis olmak üzere 133 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Öte yandan, Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında Paris’teki gösterileri değerlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu şiddetin failleri değişim istemiyor, iyileştirme istemiyorlar, kaos istiyorlar. Kimlikleri tespit edilip adalet tarafından yargılanacaklar. Döndüğümde ilgili bakanlarla görüşme yapacağım” dedi. Paris’te yaşananların meşru bir öfkenin barışçıl bir ifadesi olmadığını vurgulayan Macron, “Protestoya her zaman saygı duyarım, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak şiddeti hiçbir zaman kabul edemem” ifadesini kullandı.