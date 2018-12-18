Sarı isyanda sıra polislerin

Ülkenin önemli polis sendikalarından İttifak Sendikası, yaşam koşullarının yeteri kadar düşünülmediği gerekçesiyle üyelerine çarşamba günü “Karakolları kapatın” çağrısı yaptı. Sendika Genel Sekreteri Frederic Lagache, basına yaptığı açıklamada, 2019 yılı bütçesi için polise ayrılan kaynağın oldukça düşük ve beklentilerini karşılama konusuna yetersiz olduğunu söyledi. Sarı Yelekliler’in bir aydır süren gösterileri nedeniyle zor koşullar altında çalıştıklarını kaydeden Lagache, Cumhurbaşkanı Macron’un kendileri için acil bir yardım planını hayata geçirmesi gerektiğini aksi takdirde, daha farklı türde eylemlere geçme konusunda tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

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