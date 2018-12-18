Sarı isyanda sıra polislerin
Fransa’da Macron hükümetinin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto eden Sarı Yelekliler’in ülkeyi yangın yerine çeviren gösterileri tam anlamıyla dinmeden, sahneye bu sefer de polisler çıktı.
Ülkenin önemli polis sendikalarından İttifak Sendikası, yaşam koşullarının yeteri kadar düşünülmediği gerekçesiyle üyelerine çarşamba günü “Karakolları kapatın” çağrısı yaptı. Sendika Genel Sekreteri Frederic Lagache, basına yaptığı açıklamada, 2019 yılı bütçesi için polise ayrılan kaynağın oldukça düşük ve beklentilerini karşılama konusuna yetersiz olduğunu söyledi. Sarı Yelekliler’in bir aydır süren gösterileri nedeniyle zor koşullar altında çalıştıklarını kaydeden Lagache, Cumhurbaşkanı Macron’un kendileri için acil bir yardım planını hayata geçirmesi gerektiğini aksi takdirde, daha farklı türde eylemlere geçme konusunda tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.
PhIlIppe günah çıkardı: Hata yaptık
Fransa’da devam eden Sarı Yelekliler’in protestoları nedeniyle istifaya zorlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir darbe de Başbakanı Edouard Philippe’ten geldi. Macron’un kabineyi değiştirerek isyan ateşini durdurma olasılığı karşısında siyasi kariyerini kurtarmak isteyen Philippe, hata yaptıklarını kabul etti. Les Echoes gazetesine mülakat veren Başbakan, “Hatalar yaptık. Fransız halkını yeteri kadar dinlemedik. Onların bu ülkenin dönüşmesini istedikleri konusunda tatmin oldum. Onlara sabırsızlıklarını paylaştığımı söylüyorum” dedi.
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