Sarı kardinal kuşu!
ABD’de çok ender görülen bir kuş türü yıllar sonra ilk kez fotoğraflandı.
USA Today gazetesinin haberine göre, Port St. Lucie’de öğrencilere fotoğraf öğretmenliği yapan Tracy Workman, sarı renkte bir kardinal kuşu görüntüledi. Gazeteye konuşan Workman, “Kuşu gördüğümde gözlerime inanamadım” dedi. Kuzey Amerika’ya özgü ve kırmızı rengiyle nam salan kardinal kuşunu Florida’da ilk kez gördüğünü aktaran Workman, kuşa ‘Sunny’ ismini taktığını dile getirdi.
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