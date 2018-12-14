Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

“Sarı Yelekliler” eylemi İngiltere’ye sıçradı

Fransa'da başlayan ve yayılmaya devam eden “Sarı Yelekliler” eylemi İngiltere'ye sıçradı. Göstericiler Westminster Köprüsü'nü kapatarak “Brexit şimdi” sloganları attı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa'da başlayan ve Avrupa’da yayılmaya devam eden “Sarı Yelekliler” eylemi bu kez İngiltere’ye sıçradı. Fransa, Brüksel, Hollanda’da düzenlenen eylemlere İngiltere’de dahil oldu. “Sarı Yelekliler” bu kez Westminster Köprüsü'nü kapattı. Yaklaşık 20 dakika boyunca köprüyü kapatan Sarı Yelekli göstericiler, “Ne istiyoruz? Brexit!" Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Londra'nın yeni belediye başkanına ihtiyacı var" şeklinde sloganlar attı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (1)

Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (1)

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA