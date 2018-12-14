“Sarı Yelekliler” eylemi İngiltere’ye sıçradı
Fransa'da başlayan ve yayılmaya devam eden “Sarı Yelekliler” eylemi İngiltere'ye sıçradı. Göstericiler Westminster Köprüsü'nü kapatarak “Brexit şimdi” sloganları attı.
- İHA
Fransa'da başlayan ve Avrupa’da yayılmaya devam eden “Sarı Yelekliler” eylemi bu kez İngiltere’ye sıçradı. Fransa, Brüksel, Hollanda’da düzenlenen eylemlere İngiltere’de dahil oldu. “Sarı Yelekliler” bu kez Westminster Köprüsü'nü kapattı. Yaklaşık 20 dakika boyunca köprüyü kapatan Sarı Yelekli göstericiler, “Ne istiyoruz? Brexit!" Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Londra'nın yeni belediye başkanına ihtiyacı var" şeklinde sloganlar attı.
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