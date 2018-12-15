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'Sarı yelekliler' eylemi Tel Aviv'e sıçradı

Fransa, Belçika ve Hollanda´nın ardından İsrail´e de sıçrayan 'sarı yelekliler´ protestolarında 10 kişi gözaltına alındı.

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Fransa´nın başkenti Paris´te akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla 17 Kasım´da başlayan `sarı yelekliler´ eylemleri  Belçika ve Hollanda'ya da sıçramıştı. Fransa ve Belçika´da eylemler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta konuyla ilgili yaptığı açıklamada bazı vatandaşları kırdığının farkında olduğunu söylemiş ve `sarı yelekliler´ protestoları sonrasında bazı acil önlemler alındığını ancak servet vergisinin yeniden düzenlenmeyeceğini açıklamıştı.
 

Macron´un açıklamalarına rağmen protestolar yayılmaya devam ederken, İsrail´in Tel Aviv kentinde eylemciler elektrik, su ve gıdaya yapılan zamları protesto etti. Eylemler sırasında 10 kişi gözaltına alındı ve sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin sloganları ve polis müdahalesi yer aldı

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