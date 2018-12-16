Sarı Yelekliler’e çevik kuvvet freni

Fransa’da Macron hükümetinin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zamma karşı haftalardır her cumartesi ülkeyi yangın yerine çeviren Sarı Yelekliler’in gösterisinde 5’inci dalgaya yoğun güvenlik önlemleri ve katılımdaki düşüş damga vurdu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hafta içi zamları erteleyerek asgari ücrete 100 avroluk artış da dahil birtakım yeni reformlar yapmasının ardından geçekleşen ilk eylem, görece sakin geçti. Polis zaman zaman biber gazı kullanırken, Reuters haber ajansı katılımın önceki eylemlere göre düşük olduğunu bildirdi.

BİR KİŞİ GÖZÜNDEN VURULDU

Hükümetin vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris’te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı’nda ‘Macron istifa’ sloganıyla toplandı. Geçen haftalara göre sayıları az olan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. İlk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteri sırasında polis zaman zaman biber gazı kullandı. Fransız medyası 168 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, bu sayının geçen hafta bu saatlerde 500’ü geçen gözaltı sayısının altında kalması dikkat çekti. Yaklaşık 89 bin, Paris’te ise 8 bin polisin görevlendirildiğini sarı isyan sırasında bir sivil de gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Gösterilere 16 bin kişinin katıldığını duyuruldu.

GEZİ'Yİ HATIRLATTI

Macron hükümetinin akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto etmek adına 5’inci kez cumartesi günü sokağa çıkan Sarı Yelekliler’in eyleminde yine Gezi kalkışmasını andıran görüntülere rastlandı. Gösteri sırasında bir eylemci, karşı karşıya glediği çevik kuvvet polisine sarı lalelerden oluşan bir buket verdi. Sarı Yelekli eylemcinin çiçeğini alan polis, buketi yere fırlattı. Sarı Yelekliler’in gösterilerinde daha önce de tıpkı Gezi’deki gibi piyano çalan ve duran adam görülmüştü.