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Dünya

Savaş gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdılar

Pakistan Donanması, son zamanlarda yaşanan 'güvenlik vakaları' üzerine gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdığını açıkladı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 20:35 - Güncelleme:
Savaş gemilerini Umman Denizi'nde konuşlandırdılar
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Pakistan Donanması Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından, açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Umman Denizi'nde son zamanlarda yaşanan "güvenlik vakaları" üzerine Donanmanın, söz konusu denize gemilerini konuşlandırdığı bildirildi.

Ulusal ve uluslararası deniz iletişim hatlarının yoğun gözetim altında tutulması için Umman Denizi'nde varlık gösterildiğine işaret edilen açıklamada, kapsamlı bir hava denetiminin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

- KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR VE GÖREV GÜCÜ

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım 2023'teki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

  • Pakistan Donanması
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