ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri, Doğu Akdeniz'de güvenlik krizine dönüştü. Yunanistan, İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'na patriot hava savunma sistemi yerleştirdi. Türkiye tüm bu gelişmelere kayıtsız kalmadı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliği için ilk adımı attı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgede yaşanan son gelişmeler üzerine Ada'ya 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini KKTC'ye konuşlandırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında "Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir" ifadesi de yer aldı.

DENDIAS'A JET CEVAP

Karar, Güney Kıbrıs'taki Ağrotur üssüne arka arkaya düzenlenen saldırıların ardından geldi. İngiltere'nin İran'a saldıran ABD'ye üslerini açmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssünde drone alarmı verilmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias de ülkesinin GKRY'ye firkateyn ve savaş uçağı göndermesinin 'Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesi için bir fırsat' olduğunu söylemiş; Ankara'dan sert tepki gelmişti.

6 ÜLKEDEN ASKERİ SEVKİYAT

Başta Yunanistan olmak üzere toplam 6 Avrupa ülkesinin Doğu Akdeniz'e geçekleştirdiği askeri sevkiyatın detayları şöyle:

■ Yunanistan: 4 adet F-16 gönderdi. Kimon fırkateyni dahil iki gemi adaya sevk edildi.

■ Fransa: Da Languedoc fırkateyni bölgeye ulaştırırken; Charles de Gaulle uçak gemisini de yola çıkardı.

■ İngiltere: Hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini adaya sevk etti.

■ Almanya: FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni önceki gün Limasol Limanı'na ulaştı.

■ İtalya ve İspanya: Sırasıyla Federico Martinego ve Cristobal Colon fırkateynlerini gönderme kararı aldı.

HAVA SAVUNMA HİSAR'A EMANET

KKTC'de halihazırda 40 bin Türk askeri var. Adada ayrıca hava savunma topları ve omuzdan atılan füze sistemleri de bulunuyor. Yeni konuşlandırma kapsamında HİSAR hava savunma sistemlerinin de adaya gönderildiği değerlendiriliyor. HİSAR-A yaklaşık 15+ km, HİSAR-O ise 40+ km menzile sahip.

MACRON'DAN DESTEK TURU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek ziyaretinde bulundu; ana hava üssünde GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya geldi. Aynı üste Yunan hava kuvvetlerine ait dört F-16 savaş uçağı konuşlandırılmıştı.

KKTC'ye F-16 kalkanı! 6 Türk jeti adaya konuşlandırıldı... MSB: Kardeşimiz için geldik

Konuşlandırılan Türk F-16'ları rahatsız etti