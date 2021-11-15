Savaşın gidişatını değiştirdiğine inanan tarihçiler var! Kadın Ajan 355 gerçek miydi?

star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:27 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:27

1776'da, sömürge Amerika'sında bir isyancı grubu, Bağımsızlık Savaşı'nda bağımsızlıklarını güvence altına almak için, Büyük Britanya İmparatorluğu'na karşı savaştı. İsyancılar için mücadele etmenin bir yolu da çok gizli bir casus ağı kurmaktı.

General George Washington tarafından yönetilen bu casuslar, görünmez mürekkeple kodlar ve karalanmış mesajlar oluşturdular. Düşman hatlarının gerisini geçtiler ve bazen diğer ajanlara işaret vermek için çamaşırları kullandılar.

Washington'un casuslarının en merak uyandıranlarından biri, bugün hala merak konusu. İki yüzyıldan fazla bir süre sonra, İngilizleri gözetlediği söylenen bir kadın olan gizemli Ajan 355'in adı, hala bilinmiyor.

Culper Ring gizli casus ağı ve Ajan 355

1778'de New York'un İngiliz işgali sırasında Binbaşı Benjamin Tallmadge ve General George Washington tarafından Culper Ring adında aktif bir casus ağı kuruldu.

Casuslar, Amerikan Devrimi'ni kazanmada kritik bir rol oynadı. Sayıca az ve silahsız Washington, İngilizleri yenmek için istihbarat avantajına güveniyordu.

Özellikle kadın casuslar, genellikle devrim için çalışan casuslardı. İddia o ki, savaş sırasında İngiliz işgali altında Long Island'da yaşayan Anna Strong adında bir kadın, jüponları ve mendilleri çamaşır ipine asarak mesaj gönderiyordu.

Ancak Strong tek başına çalışmıyordu ve Culper Ring'e bağlıydı. Devrim sırasında en önemli casusluk şebekesine bağlı, gizli casusların üyesiydi.

Kodlar: Washington (711)

1778'de New York'ta İngilizlerin elindeki topraklardan istihbarat toplamak için kurulan Culper Ring yönetimi, Washington'un bile casusların kimliğini bilmediği, ağzı sıkı bir örgüt tarafından yürütülüyordu. Bunun yerine, her bir üyesine sayısal kod verildi. Örneğin General Washington, 711'di.

Culper casusları, İngiliz güvenini kazanmak için 'Sadık' bir role büründü. Hatta Benedict Arnold'un ihanetini ortaya çıkardı. Aslında, Ajan 355'ten başka kimsenin Arnold ile doğrudan teması olmadığına ve suçlarını gün ışığına çıkarmanın arkasındaki itici güç olabileceğine inanılıyor.

Culper Spy Ring Kodları kitabından bir sayfa

Culper Spy Ring Kod kitabı, silah anlamına gelen kod 219 veya altın anlamına gelen 223 gibi 763 isim, yer ve şeyin şifrelerini resmen listeledi. Ve normalde "hanımefendi" anlamına gelen ama aynı zamanda hala bilinmeyen bir ajana atıfta bulunan 355 kodu...

15 Ağustos 1779 tarihli bir mektupta, Abraham Woodhull adlı bir Culper üyesi, General Washington'a kimliği belirsiz bir kadından bahsederek şunları yazdı: 355 tanıdığım kadarıyla, hepsini alt edebilecektir...

Daha sonraki araştırmalar, Woodhull'a gerçekten de bir kadın ajanın eşlik ettiğini gösterdi. Başka bir teoriye göre, bu kadın aslında başka bir casusun sevgilisiydi.

1948 tarihli bir gazete makalesi, bu bilinmeyen "Ajan 355"in gerçek olduğunu ve hatta sonunun trajik olduğunu ispatlar nitelikteydi.

Gazete, 'Washington İçin Casusluk Yapan Kız Wallabout Hapishane Gemisinde Öldü.' ifadeleri yer alıyordu.

Aynı habere göre, İngilizler, savaşın son yıllarında Ajan 355'i ele geçirdi. Onu New York Limanı'ndaki birçok yüzen hapishaneden biri olan hapishane gemisi Jersey'e taşıdılar. Savaş sırasında bunun gibi İngiliz hapishane gemilerinde 11.000 kadar mahkum öldü.

İngilizler Ajan 355'i yakaladığında, onun hamile olduğubu fark etti. Ajan 355, doğum yaptıktan sonra hapishane gemisinde öldü. Tarihsel kayıtlarda Ajan 355'e yapılan tek bir referans dışında, bu hikayenin doğru olup olmadığını bilmek imkansız.

Bilinmeyen Kadın Ajan Gerçek miydi?

ati (All That's İnteresting) sitesinde yer alan bir makaleye göre, bilim adamları bir hapishane gemisinde ölen gizli bir kadın ajanın hikayesine baktıklarında, en erken referans Suffolk County tarihçisi Morton Pennypacker'ın 1948 tarihli çalışmasından geldi. Pennypacker, el yazısı analizine dayanarak Culper'ın diğer üyelerini doğru bir şekilde tanımladı, ancak Ajan 355'in trajik hikayesi için çok az kanıt sağladı.

Ajan 355 gerçek miydi?

Ajan 355 hakkındaki gerçeği muhtemelen asla bilemeyeceğiz, ancak tarihçilerin kimliği hakkında çeşitli teorileri var. Biri Ajan 355'in aslında Anna Strong olduğunu iddia ediyor, diğeri ise 355'in hiçbir ajan olmadığını, Abraham Woodhull ile görüşen ve asla resmi olarak casus çetesine katılmayan bir muhbir olduğunu öne sürüyor.

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