Scholz: Elimizden geleni yapacağız

Scholz, Çin ziyareti kapsamında bulunduğu Çongçing kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadıklarını yineleyerek, "Bu hiçbir şekilde savunulmayacak bir saldırıdır. Bu, durumun vahim bir şekilde tırmanmasıdır ve hiçbir şekilde kabul edilebilir, anlaşılabilir veya tahammül edilebilir değildir." dedi.

Gerilimin tırmandırılmaması konusunda uyarıda bulunduklarını ifade eden Scholz, "İran bu yolda devam etmemeli." ifadesini kullandı.

Scholz, bu durumun son 48 saatteki en önemli konu olduğu belirterek, durumu hükümet olarak yeniden değerlendirmek için bugün ilgili bakanlarla görüşeceği bilgisini paylaştı.

Kendisinin de katılacağı G7 ülkeleriyle de bir bağlantı yapılacağını aktaran Scholz, "Gerilimin daha fazla tırmanmaması için elimizden geleni yapacağız ve bu yüzden mevcut yolumuzu sürdüreceğiz. Ancak biz sadece herkesi, özellikle de İran'ı bu şekilde devam etmeme konusunda uyarabiliriz." şeklinde konuştu.

Scholz, İsrail ile dayanışma içinde olduklarını da kaydetti.

Başbakan Scholz, 3 günlük ziyaret için Çin'de bulunuyor. Bugün ilk durağı Çongçing kentinde çeşitli temaslarda bulunan Scholz'un yarın Şanghay'a geçmesi, ziyaretinin üçüncü gününde de Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.