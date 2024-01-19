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Dünya

Scholz, güçlü ordu ve NATO ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna-Rusya savaşının kendilerine güçlü orduya ve güçlü NATO ittifakına ihtiyacın olduğunu gösterdiğini söyledi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Scholz, güçlü ordu ve NATO ittifakına ihtiyaç olduğunu belirtti
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Scholz, Airbus'un Manching kentindeki tesislerini ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, bize güçlü savunma ekonomisine, güçlü silahlı kuvvetlere ve güçlü NATO ittifakına ihtiyacımızın olduğunu ortaya koydu. Böylece Avrupa'da barış ve güvenliğin korunmasını sağlayabiliriz." dedi.

Alman Hava Kuvvetlerinin kullandığı Eurofighter savaş uçağının montajını da görme fırsatı bulduğunu dile getiren Scholz, "Bu hala çok güçlü, ülkenin savunma kapasitesi açısından önemli ve orduda kullanımda olan bir uçak. Bu uçağın Silahlı Kuvvetler tarafından kullanıldığını ve uçtuğunu gördükten sonra, nasıl bir araya getirildiğini ve bunun aynı zamanda son derece profesyonel bir süreç olduğunu görmek güzeldi." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın güvenliği açısından önemli ürünlerin bakımı için nasıl çalışmalar yapıldığını gördüğünü anlatan Scholz, "Mesela A400 benim bizzat uçtuğum çok çok önemli bir uçak. Buradaki bakım altyapısını görünce çok rahatladım." diye konuştu.

Scholz, tesislerde ayrıca şu anda geliştirilmekte olan FCAS hava muharebe sistemi için pilotların ve teknisyenlerin ağ bağlantılı muharebe yönetimini test ettikleri bir simülasyon standını da ziyaret etti.

  • Almanya Başbakanı
  • Güçlü ordu
  • NATO ittifakı

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