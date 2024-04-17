İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5121
  • EURO
    34,7252
  • ALTIN
    2479.92
  • BIST100
    9530.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Scholz'dan, İsrail'e 'İran' çağrısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'e İran'a yönelik büyük bir misilleme saldırısından kaçınması gerektiğini söyledi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Scholz'dan, İsrail'e 'İran' çağrısı
ABONE OL

AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de gazetecilere açıklamada bulunan Scholz, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve bölgede daha geniş çaplı bir çatışmayı önlemeye yönelik diplomatik çabaları ele alacaklarını ifade etti.

İsrail'in dostları ve müttefikleriyle İran'ın saldırısını büyük ölçüde savuşturabilmesinin iyi olduğunu söyleyen Scholz, "Bizim için önemli olan bu anın daha fazla gerilimin azaltılması için kullanılması, İsrail'in de bu başarıyı tüm bölgede kendi konumunu güçlendirmek için kullanması ve büyük bir saldırıyla karşılık vermemesidir." dedi.

"BUNLARIN TEKRAR TEKRAR TARTIŞILMASI GEREKİYOR"

AB'nin İran'a ve Devrim Muhafızlarına yeni yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusunu yanıtlayan Scholz, bunların liderler tarafından tartışılacak konular arasında yer alacağını belirterek, "İran'a karşı zaten birçok adım attık ve yaptırımlar uyguladık. Daha ileri hangi adımların mümkün olabileceğini görmek için bunların tekrar tekrar tartışılması gerekiyor." diye konuştu.

Scholz, yaptırımların genişletilmesine yönelik bazı önerilerin yasal prosedürlere ve yargı kararlarına bağlı olduğunun altını çizerek, bir karar almadan önce AB Komisyonu'nun yasal değerlendirmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.