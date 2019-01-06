Weber: Komisyon başkanı seçilirsem Türkiye ile müzakereleri durduracağım

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ın görevi için, mayıs ayında yapılacak seçimlerde aday olan Hristiyan Sosyal Birlik partili Alman politikacı Manfred Weber, seçilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) katılım süreci müzakerelerini durduracağını açıkladı.

Adaylığı ile ilgili açıklamarda bulunan Weber, Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğunu kesin bir dille vurguladı. Weber Türkiye'nin katılım müzakerelerine ilişkin, ''Seçilirsem Türkiye'nin katılım müzakerelerini durduracağımı açıkça söylüyorum'' dedi.

Weber daha önce de adaylığını konuştuğu birçok yayın ve programda, seçilmesi halinde ''Türkiye ile müzakereleri durdurma'' vaadinde bulundu.

Açıklamayı değerlendiren Yeşiller partisi mensubu Avrupa uzmanı Franziska Brantner, Weber'i ''popülizm'' ile suçladı.