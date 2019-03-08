Seçim değil ırkçılık yarışı

İsrail’de 9 Nisan’da düzenlenecek genel seçimlerin ülkede oluşturduğu atmosfer, terör devletinin Filistin’e ve Müslümanlara yönelik saldırılarının artmasına neden oldu. Anketlerde ‘Gazze Kasabı’ eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz karşısında geriledikçe ırkçı politikalara daha da çok sarılan Başbakan Benyamin Netanyahu, bir yandan İsrail siyasetinin aşırı sağcılarını yanına toplarken diğer yandan da Filistin’de ve Kudüs’te ırkçı provokasyonlara girişti. Son bir haftada Gazze’yi bombalayan, 2 bin 600 Filistinlinin suyunu kesen, 133 Müslüman’ın Mescid-i Aksa’ya girişini yasaklayan, El-Aksa Televizyonu’nu terör listesine alan ve 15 yaşında bir çocuğu şehit eden Netanyahu yönetimi, son olarak Arapların seçime girmesini yasakladı.

ARAP PARTİSİNE YASAK

İsrail’de Merkez Seçim Komisyonu, 2 partiden oluşan bir Arap ittifakının nisan ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine girmesinin yasaklanması yönündeki talebi onayladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin talebi üzerine toplanan Komisyon, Ortak Arap Listesi partisinin son kongresinde Filistin direnişine destek veren eski milletvekili Azmi Bişara’ya selam göndermesi sebebiyle seçime girmesinin engelledi. Karara tepki gösteren Ortak Arap Listesi, terör devletinin Arap toplumu ile onun temsilcilerinin meşruiyetine el koyma çalıştığını savundu.

MESCİD-i AKSA HEDEFTE

Anketlerde oy kaybettiğini gördükçe ırkçı politikalarına hız veren Netanyahu hükümetinin provokasyonu Arapların siyasi partisini yasaklamakla da sınırlı değil. İşgal yönetimi provokasyonlarını Filistin’in başkenti Kudüs ve İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönlendirmiş durumda. Sadece şubat ayında aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa’nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat da bulunduğu 133 Filistinliye Aksa’ya giriş yasağı getiren İsrail makamları, Kudüs’te 2 bin 600 Müslüman’ın evine giden suyu keserek işgali politikalarını sürdürdü.