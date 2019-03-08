Seçim değil ırkçılık yarışı
Genel seçimlerin yaklaştığı İsrail’de, ‘Gazze Kasabı’ Benny Gantz ile Başbakan Benyamin Netanyahu arasındaki mücadele Filistinlilere yönelik ırkçılığı körükledi. Anketlerde Gantz karşısında gerileyen Netanyahu, Filistin’e ve Kudüs’e saldırıların dozunu artırdı.
İsrail’de 9 Nisan’da düzenlenecek genel seçimlerin ülkede oluşturduğu atmosfer, terör devletinin Filistin’e ve Müslümanlara yönelik saldırılarının artmasına neden oldu. Anketlerde ‘Gazze Kasabı’ eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz karşısında geriledikçe ırkçı politikalara daha da çok sarılan Başbakan Benyamin Netanyahu, bir yandan İsrail siyasetinin aşırı sağcılarını yanına toplarken diğer yandan da Filistin’de ve Kudüs’te ırkçı provokasyonlara girişti. Son bir haftada Gazze’yi bombalayan, 2 bin 600 Filistinlinin suyunu kesen, 133 Müslüman’ın Mescid-i Aksa’ya girişini yasaklayan, El-Aksa Televizyonu’nu terör listesine alan ve 15 yaşında bir çocuğu şehit eden Netanyahu yönetimi, son olarak Arapların seçime girmesini yasakladı.
ARAP PARTİSİNE YASAK
İsrail’de Merkez Seçim Komisyonu, 2 partiden oluşan bir Arap ittifakının nisan ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine girmesinin yasaklanması yönündeki talebi onayladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin talebi üzerine toplanan Komisyon, Ortak Arap Listesi partisinin son kongresinde Filistin direnişine destek veren eski milletvekili Azmi Bişara’ya selam göndermesi sebebiyle seçime girmesinin engelledi. Karara tepki gösteren Ortak Arap Listesi, terör devletinin Arap toplumu ile onun temsilcilerinin meşruiyetine el koyma çalıştığını savundu.
MESCİD-i AKSA HEDEFTE
Anketlerde oy kaybettiğini gördükçe ırkçı politikalarına hız veren Netanyahu hükümetinin provokasyonu Arapların siyasi partisini yasaklamakla da sınırlı değil. İşgal yönetimi provokasyonlarını Filistin’in başkenti Kudüs ve İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya yönlendirmiş durumda. Sadece şubat ayında aralarında Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb ile Mescid-i Aksa’nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat da bulunduğu 133 Filistinliye Aksa’ya giriş yasağı getiren İsrail makamları, Kudüs’te 2 bin 600 Müslüman’ın evine giden suyu keserek işgali politikalarını sürdürdü.
Kaybederse yargılanacak
Başsavcılığın hakkındaki yolsuzluk dosyalarından yargılanması gerektiği kararına varması üzerine harekete geçen Likud lideri ve İsrail Başbakanı Benyamin (Bibi) Netanyahu, seçime kısa bir süre kala zor günler geçiriyor. Anketler, Gazze’ye yönelik kanlı saldırıların mimarı eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın aşırı sağcı Yeş Atid lideri Yair Lapid’le kurduğu Mavi Beyaz Blok’unu Likud’un 10 vekil önünde gösteriyor. Netanyahu, siyasal alanda üstüne gelindikçe daha da agresifleşerek ırkçı politikalarına hız veriyor. Mavi Beyaz Blok’u durdurmak adına Arapları yok etmekten bahseden Otzma Yehudit ve HaBayit patileriyle ittifak kuran Netanyahu, ‘katillerin avukatı’ Ben Gvir’e meclis yolunu açarak Gantz’dan daha ırkçı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Zira İsrail Başbakanı, iktidardan düştüğü takdirde yolsuzluk davalarıyla siyasi arenada yok olacağının bilincinde.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.