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Dünya

Seçimden zaferle çıktı, sözleri gündem oldu: Bize ders vermeye kalkma Macron!

İtalya'daki genel seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi birinci parti olarak çıktı. Zafer sonrası Meloni'nin 2018 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u sömürgecilikle suçladığı konuşma yeniden gündem oldu.

26 Eylül 2022 Pazartesi 07:41 - Güncelleme:
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İtalya'da yapılan genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci çıktı.

İtalya'daki genel seçimlerden resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni'nin 2018 yılında Atreju18 toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sömürgecilikle suçladığı konuşma yeniden gündem oldu.

Meloni o konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun yüzde 30'unu Nijer'den çıkarıyor. Hal böyleyken Nijer nüfusunun yüzde 90'ı elektriksiz yaşıyor. 'Bize ders vermeye kalkma Macron!' Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor. Çözüm Afrikalıların Avrupa'ya göç etmesi değil. Afrika'nın Avrupalılardan kurtulmasıdır.

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