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Dünya

Seçime bir gün kala çarpıcı anket! Yüzde 52'si hayır dedi

Almanya'da yarın yapılacak seçimlerin arifesinde, görevi bırakacak Şansölye Angela Merkel'le ilgili bir anket yayımlandı. Ankete göre, 'Merkel'i özleyecek misiniz?' sorusuna, ankete katılanların yüzde 38'i 'evet', yüzde 52'si 'hayır' dedi. Diğerleri ise kararsız kaldı.

star.com.tr25 Eylül 2021 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 15:47
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Yıllardır Almanya'nın 'şansölye' koltuğunda oturan Angela Merkel, yarın görevi bırakıyor.

Almanya yeni liderin seçimi için sandık başına giderken, Augsburger Allgemeine gazetesi, 5 bin 7 kişi ile yapılan bir anketin sonucunu sayfalarına taşıdı.

CIVEY tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete katılanlara, 'Merkel'i özleyip özlemeyecekleri yönünde' bir soru yöneltildi.

Çoğunluk (yüzde %52), 2005'ten bu yana Almanya'yı yöneten kıdemli politikacıyı özlemeyeceğini söyledi. Ankete katılanların yüzde %38'i Merkel'i özleyeceğini söylerken, geri kalanlar bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan ikinci şansölyesi olan Merkel, bu Pazar günkü genel seçimlerin ardından istifa edecek. Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) yeterli oy alması halinde başbakan olarak yerini alacak.

CDU'nun başlıca rakipleri, Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock...

star.com.tr

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