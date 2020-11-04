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Dünya

Seçimler öncesi gizli toplantı! ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'darbe' açıklaması

Tarihi seçimin yaşandığı ABD'de darbe tartışmalarıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla yapılan gizli bir toplantıda konuşan Milley, 'Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil.' dedi.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 11:57 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:00
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ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

DARBE SÖYLENTİLERİ BOŞ ÇIKTI

ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi. ;Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti.

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