Seçimlerde Trump'a karşı koz olarak kullandı! Biden idam peşinde

Star.com.tr 15 Haziran 2021 Salı 23:49 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 23:52

İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı, Boston Maratonu saldırısının failine verilen idam cezasının uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Adalet Bakanlığı, 14 Haziran'da Yüksek Mahkemeye yaptığı 48 sayfalık başvuruda saldırının faili Cohar Tsarnayev'e verilen idam cezasının uygulanmasını talep etti.

ABD'yi ikiye bölen olay! Bombacı hakkında idam cezası Dava dosyasında, alt mahkemenin Tsarnayev'e verilen idam cezasını reddetmesinin "yanlış olduğu" ve bu konuda yeniden bir mahkeme süreci başlatılarak idam cezasının uygulanması gerektiği kaydedildi.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden'ın sık sık "idam karşıtı" olduğunu dile getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığının böyle bir adım atması dikkati çekti.

Trump da Tsarnayev'e verilen cezasının uygulanmasını istemişti

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ağustos 2020'de ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki göstermişti.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." ifadesini kullanmıştı.

Boston Maratonu saldırısı

ABD'nin Boston kentinde her yıl Nisan ayının 3'üncü Pazartesi düzenlenen Boston Maratonu'na 15 Nisan 2013 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 260'tan fazla kişi ise yaralanmıştı. Olayın faili olarak 26 yaşındaki Dzokhar Tsarnaev ve abisi Tamelan Tsarnaev suçlu bulunmuştu.

Tamerlan Tsarnaev polis ile girdiği çatışmanın ardından birkaç gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

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