Selfie çekerken öldü
Tayland’da 33 yaşındaki Fransız turist Bastien Palmier şelalede selfie çekmeye çalışırken 80 metre yükseklikten kayalara düşüp öldü.
Yayımlanan bir araştırmaya göre Ekim 2011 ile Kasım 2017 arasında dünya genelinde en az 259 kişi selfie çekerken hayatını kaybetti.
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