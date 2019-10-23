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Senatörlerden Washington’da terör zirvesi!

Türkiye ile ABD arasındaki mutabakat gereği teröristlere verilen mühletin son gününde Amerikalı Senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Konseyi’nin (SDK) eş başkanı ele başı İlham Ehmed’i ağırladı.

  • ŞERİF EGEMEN AHMET
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Görüşmeyi Twitter’dan duyuran Demokrat Senatör Van Hollen, “Az önce Ehmed’le görüşme yaptık. Kendisi korkunç durumu izah etti. Çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” dedi. Cumhuriyetçi Senatör Graham ise toplantının ardından yaşanan durumdan Türkiye’yi sorumlu tuttuğunu belirterek “Harekat DEAŞ’ın mağlubiyetini riske attı” diye konuştu. 

 

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