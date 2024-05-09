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Dünya

Senegal'de uçak pistten çıktı! 10 yaralı

Senegal'in başkenti Dakar'da yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Senegal'de uçak pistten çıktı! 10 yaralı
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Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, 85 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının Dakar'daki havaalanında pistten çıktığını ve 10 kişinin yaralandığını bildirildi.

Ulaştırma Bakanı Bakanı El Malick Ndiaye, 79 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin ekibinin bulunduğu Air Senegal'e ait uçağın Bamako'ya gittiğini söyledi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, diğer yolcuların ise bir otele götürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda uçağın bir motorunun parçalandığı ve bir kanadının da hasar aldığı görülüyor.

  • yaralananlar
  • pist kazası
  • Dakar

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