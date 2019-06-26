29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7733
  • 6,5681
  • 261.577
  • 94.643
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Serveti dudak uçuklattı! 1 milyar sterlinden...

İngiltere’nin gündemine Meghan Markle ve Prens Harry’in evlerine yaptığı tadilatın 2,4 milyon sterline mal olması oturdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry’nin Windsor’daki Frogmore kır evi için 2,4 milyon sterlinlik tadilat yaptığının ortaya çıkmasından sonra gözler Kraliyet ailesinin kişisel mal varlıklarına çevrildi. İşte Prens Charles’in dudak uçuklatan serveti...
 
İngiliz kaynakları, Galler Prensi Charles’ın kişisel mal varlığı değerinin 1 milyar sterlinden fazla olduğu açıklandı. Prens Charles’in Duchy of Cornwall adında İngiltere ve Galler’de bulunan yaklaşık 53 bin hektarlık toprak alanında, 2 bin 300 hektarlık ormanlık alan ve özel mülkler, gayrimenkul ve yatırımlardan oluşuyor. Prensin sadece Duchy of Cronwall’den yıllık 21,6 milyon sterlin gelir elde ettiği belirtildi.
 

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Manchester City'den Galatasaray'a! Görüşme yapılacak

Manchester City'den Galatasaray'a! Görüşme yapılacak

142 bin sivili işkenceyle öldürdüler

142 bin sivili işkenceyle öldürdüler

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları

2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA