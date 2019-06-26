Serveti dudak uçuklattı! 1 milyar sterlinden...

Sussex Düşesi Meghan Markle ve Sussex Dükü Prens Harry’nin Windsor’daki Frogmore kır evi için 2,4 milyon sterlinlik tadilat yaptığının ortaya çıkmasından sonra gözler Kraliyet ailesinin kişisel mal varlıklarına çevrildi. İşte Prens Charles’in dudak uçuklatan serveti...

İngiliz kaynakları, Galler Prensi Charles’ın kişisel mal varlığı değerinin 1 milyar sterlinden fazla olduğu açıklandı. Prens Charles’in Duchy of Cornwall adında İngiltere ve Galler’de bulunan yaklaşık 53 bin hektarlık toprak alanında, 2 bin 300 hektarlık ormanlık alan ve özel mülkler, gayrimenkul ve yatırımlardan oluşuyor. Prensin sadece Duchy of Cronwall’den yıllık 21,6 milyon sterlin gelir elde ettiği belirtildi.