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Dünya

Sesi bile korku saldı! SİHA'lar vurdu, terör yandaşları kaçıştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonları kınamak için toplanan terör destekçileri de SİHA operasyonlarından nasibini aldı. Gündeme düşen bir videoda, terör hedeflerini vuran SİHA'ların sesinin bile kınama yapmaya hazırlanan yandaşları dağıtmaya yettiği görüldü.

25 Aralık 2023 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
Sesi bile korku saldı! SİHA'lar vurdu, terör yandaşları kaçıştı
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Terör örgütü PKK'nın alçak saldırıları sonucu çıkan çatışmada 12 kahraman askerimiz şehit oldu. PKK'nın hain saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini bir bir vurmaya başladı. Türkiye'den havalanan F-16 jetleri teröristlere ait onlarca tesisi imha etti ve çok sayıda teröristi öldürdü.

TÜRKİYE TARAFINDAN DA GÖRÜLDÜ

TSK operasyonlarında SİHA'ları da kullandı. Türk ordusu SİHA'larla Mardin Nusaybin karşısındaki Kamışlı'da bugün terör hedeflerini vurdu. Vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

SİHA'LARIN SESİ BİLE YETTİ

Türk ordusunun operasyonları sırasında ABD'nin tatbikat yapıp, bütçe ayırdığı teröristlerin yandaşları da saldırıları kınamaya hazırlandı. Ancak terör yandaşlarının kınama açıklaması yaptığı anda Türk SİHA'ları bölgeyi bombaladı. Sözde kınama toplantıları bölünen terör yandaşları gelen sesle neye uğradıklarını şaşırdı. 3 defa dağılıp toplanan terör yandaşları SİHA'ların bombardımana devam etmesiyle dağıldı.

İşte terör yandaşlarını kaçıştığı o anlar;

  • TSK operasyonları
  • TSK hedefleri
  • SİHA operasyonları

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