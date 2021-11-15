Sessiz sedasız Fransa bayrağını değiştirdi! Macron'dan politik karar

star.com.tr 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:03

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir yıldan fazla bir süre önce Fransa bayrağındaki mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivert ile değiştirdiği ortaya çıktı. Konuyu gündeme taşıyan Fransız basını, Macron hükümetinin değişiklikle ilgili bir açıklama yapmadığına dikkat çekildi.

Fransız haber siteleri Europe 1 ve CNews'e konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilileri değişikliğin birkaç nedeni olduğunu söyledi.

KARAR POLİTİK SEBEPLER

Macron'un bu kararı tamamen estetik sebeplerle verdiği iddia edilirken Fransa basınına konuşan yetkili bu kararın Fransız Devrimi'nin bir sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla alındığını ifade etti.