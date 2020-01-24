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Dünya

Şeyh Sabri, İsrail'in ''Mescid-i Aksa yasağını'' deldi

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, İsrail polisinin koyduğu bir haftalık Mescid-i Aksa'ya giriş yasağını delerek, cuma namazını kılmak üzere Harem-i Şerif'e giriş yaptı.

AA24.01.2020  13:32 - Güncelleme: 24.01.2020  13:32

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya Filistinlilerin omuzları üstünde girdi.

Tanıklar, İsrail polisinin yasağını delen Şeyh Sabri'nin tekbirler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'ndan girdiğini aktardı.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak Salı günü düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Sabri, 19 Ocak Pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "cuma hutbesinde provokasyon" iddiasıyla İsrail polisi tarafından sorgulandığını ve kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğini söylemişti.

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