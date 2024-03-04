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Dünya

''Şeytanın avukatı''ndan alçak talep! İsrail İslam dünyasını hedef aldı

Filistinlilerin 'şeytanın avukatı' olarak isimlendirdiği İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Müslümanların Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlerin sınırlandırılmasını talep etti. Ben-Gvir, daha önce de Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanmasını istemişti.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 05:02 - Güncelleme:
''Şeytanın avukatı''ndan alçak talep! İsrail İslam dünyasını hedef aldı
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girecek Müslüman sayısının sınırlandırılması talebinde bulundu.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Bakan Ben-Gvir, Polis Komiseri Kobi Shabtai'den, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini talep etti.

Ben-Gvir'in dün Komiser Shabtai ile yaptığı toplantıda, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların sayısını sadece birkaç bin ile sınırlamanın doğru olduğunu savunduğu aktarılan haberde, polisin "karışıklık çıkması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edebileceğini" söylediği belirtildi.

Haberde, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün, Mescid-i Aksa'da Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar konusunda Ben Gvir, Shabtai, ordu ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapması bekleniyor." denildi.

İsrail'deki güvenlik teşkilatı ve siyasi makamlar, Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin nasıl organize edileceğine henüz karar vermedi.

BEN-GVİR FİLİSTİNLİLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞİNİN YASAKLANMASINI TALEP ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana başta cuma günleri olmak üzere Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail içindeki şehirlerin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olayların çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.

FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.

  • Itamar Ben-Gvir
  • Ulusal Güvenlik Bakanı
  • Mescid-i Aksa

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