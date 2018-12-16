İşgalci İsrail güçleri görme engelli Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin basınında yer alan habere göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında orta yaşlarda olduğu dile getirilen görme engelli Ali Hanun ile 4 çocuğun da olduğu ifade edildi.

Hanun'un Ramallah kentine bağlı Mezra el-Garbiye köyünde ikamet ettiği ve dün gece evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 52'si kadın, 430'u idari tutuklu, 6'sı milletvekili ve 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail ayrıca "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.