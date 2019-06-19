29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8542
  • 6,5557
  • 252.896
  • 94.683
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Şi'den Kuzey Kore ziyareti öncesi barış çabalarına destek açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye yarın yapacağı resmi ziyaret öncesinde Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yönde çözümü için atılan adımları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Başkanı Şi, Çin resmi haber ajansı Şinhua ile Kuzey Kore devlet gazetesi Rodong Sinmun'da eş zamanlı olarak yayımlanan yazısında, "(Kuzey Kore lideri) Başkan Kim'in doğru kararı ve tüm tarafların eş zamanlı çabalarıyla Kore Yarımadası'nda barışçıl diyaloğa yönelik genel bir eğilimin şekillendiğini görmek sevindirici. Yarımada sorununun siyasi yolla çözümü tarihi bir fırsattır ve tüm uluslararası toplumun beklentisi de bu yöndedir." ifadesini kullandı.

Çin ve Kore halklarının kalkınma perspektifinin ve ortak menfaatlerinin Kore Yarımadası'ndaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması olduğunun altını çizen Şi, "Çin, Kuzey Kore ve diğer taraflarla iletişim ve eş güdüm içinde görüşme ve müzakerelerin ilerlemesi için çalışarak bölgesel barışa, istikrara, kalkınma ve refaha katkı sağlamayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi, 20-21 Haziran'da Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a resmi ziyarette bulunacak. Şi ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşme gerçekleştirecek.

İki ülke arasında diplomatik bağların kurulmasının 70. yıl dönümüne denk gelen ziyaret, bir Çin devlet başkanının 14 yıl aradan sonra bu ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Ziyaretin ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore ile başlattığı diplomatik görüşmelerin nükleer silahsızlanma konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle kesintiye uğradığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

Trump: Ne yapacağını görelim

Trump: Ne yapacağını görelim

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

Mangal yaparken bu uyarılara dikkat

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

İşte Pazar günü yapılacak seçimle ilgili merak edilenler

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

Trump duyurdu: Milyonlarcası gönderilecek

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

CHP binlerce üyeyi zorla istifa ettirdi

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı

Balıkesir'deki bu ada satılık! İşte fiyatı
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Şampiyonlar Ligi piyangosu! Türk kulüpleri artık...

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA