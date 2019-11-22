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Sidney duman altında

Avustralya’da 8 Kasım’dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, Sidney kentini duman altında bıraktı.

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Yeni Güney Galler itfaiyesinden yapılan açıklamada, dumanın, çoğu eyaletin kuzey kesimlerinde etkili olan yaklaşık 50 yangından yükseldiği bildirildi. Hava kirliliği seviyelerinin, ulusal standartların yaklaşık 10 kat üstünde kaydedildiğinin aktarıldığı açıklamada, “Dumanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor” ifadesine yer verildi. Sidney’in üstünü örten kalın duman tabakası nedeniyle solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişilere, kapalı mekanlarda kalmaları ve gerektiği durumlarda  tıbbi yardım almaları tavsiyesinde bulunuldu. Avustralya’nın en büyük şehirlerinden Sidney’de dün onlarca kişi, gökyüzünü saran dumanın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurmuştu. 

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