Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı, insanlar tahliye edildi
Sidney İtfaiye Dairesi, Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı sonrası 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
- DHA
Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki salonlar ve restoranlarda bulunan 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışma başlattıkları belirtildi.
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