Sidney Opera Binası'nda gaz kaçağı, insanlar tahliye edildi

Yapılan açıklamada bir ekskavatörün bir gaz hattına verdiği zarar sonrası kaçak meydana geldiği; opera binasındaki salonlar ve restoranlarda bulunan 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede birçok yolun trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışma başlattıkları belirtildi.